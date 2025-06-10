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У Києві та областях оголосили тривогу: в чому причина

Вівторок 10 червня 2025 23:07
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У Києві та областях оголосили тривогу: в чому причина Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 10 червня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні 23:03.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ теж попередили, що є загроза застосування балістики в тих областях, де оголосили тривогу.

Крім того, в низці регіонів зафіксовано ворожі дрони.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях.

У Києві та областях оголосили тривогу: в чому причина

Обстріли України

Зазначимо, що росіяни фактично щодня атакують Україну, використовуючи дрони, а часом застосовують для ударів ракети та авіабомби.

Вчорашня ніч не стала винятком. Так, у ніч на 10 червня росіяни запустили по Україні 322 повітряні цілі: 315 безпілотників, 2 балістичні ракети та 5 крилатих.

Станом на 9 ранку сили ППО знешкодили 284 цілі: збито 213 «Шахедів», ще 64 придушено або втрачено локально внаслідок роботи РЕБ, а також було збито 2 балістичні ракети.

Основною метою ворога був Київ. У місті фіксувалося багато пожеж, і практично в кожному районі були пошкодження. Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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