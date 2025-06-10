У Києві та областях оголосили тривогу: в чому причина

Пізно ввечері, 10 червня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні 23:03.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ теж попередили, що є загроза застосування балістики в тих областях, де оголосили тривогу.

Крім того, в низці регіонів зафіксовано ворожі дрони.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях.