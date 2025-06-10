В Киеве и областях объявили тревогу: в чем причина

Поздно вечером, 10 июня, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении 23:03.

В то же время в Воздушных силах ВСУ тоже предупредили, что есть угроза применения баллистики в тех областях, где объявили тревогу.

Кроме того, в ряде регионов зафиксированы вражеские дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.