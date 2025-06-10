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В Киеве и областях объявили тревогу: в чем причина

Вторник 10 июня 2025 23:07
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В Киеве и областях объявили тревогу: в чем причина Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 10 июня, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении 23:03.

В то же время в Воздушных силах ВСУ тоже предупредили, что есть угроза применения баллистики в тех областях, где объявили тревогу.

Кроме того, в ряде регионов зафиксированы вражеские дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и областях объявили тревогу: в чем причина

Обстрелы Украины

Отметим, что россияне фактически ежедневно атакуют Украину используя дроны, а порой применяют для ударов ракеты и авиабомбы.

Вчерашняя ночь не стала исключением. Так, в ночь на 10 июня россияне запустили по Украине 322 воздушные цели: 315 беспилотников, 2 баллистические ракеты и 5 крылатых.

По состоянию на 9 утра силы ПВО обезвредили 284 цели: сбито 213 "Шахедов", еще 64 подавлены или потеряны локально в результате работы РЭБ, а также было сбито 2 баллистические ракеты.

Основной целью врага был Киев. В городе фиксировалось много пожаров, и практически в каждом районе были повреждения. Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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