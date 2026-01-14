ua en ru
В Киеве и областях объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Среда 14 января 2026 00:10
В Киеве и областях объявили тревогу из-за угрозы баллистики Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 14 января в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении в 00:06.

В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза с севера.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:10 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

В Киеве и областях объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Новость дополняется...

