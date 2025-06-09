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У Києві та областях оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Фото: Повітряна тривога в Києві та областях 9 червня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні 9 червня вже у друге за ранок в Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та Карту тривог.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 10:21 карта повітряних тривог має такий вигляд. Сигнал продовжується у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

Нагадаємо, що о 8:58 в усіх областях України було оголошено повітряну тривогу. Попереджали про зліт ворожого МіГ-31К.

В усіх областях країни фіксувалася ракетна загроза "Кинджалів".

Ми писали, що у Києві внаслідок російської дронової атаки, яку РФ здійснила в ніч на 9 червня, пошкоджено офісну будівлю.

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