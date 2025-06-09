В Киеве и областях объявили воздушную тревогу: в чем причина

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 10:21 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Сигнал продолжается в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.