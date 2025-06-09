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В Киеве и областях объявили воздушную тревогу: в чем причина

Фото: Воздушная тревога в Киеве и областях 9 июня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня 9 июня уже во второй раз за утро в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и Карту тревог.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 10:21 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Сигнал продолжается в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Напомним, что о 8:58 во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждали о взлете вражеского МиГ-31К.

Во всех областях страны фиксировалась ракетная угроза "Кинжалов".

Мы писали, что в Киеве в результате российской дроновой атаки, которую РФ осуществила в ночь на 9 июня, повреждено офисное здание.

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