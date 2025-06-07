У Києві та областях оголосили повітряну тривогу: в чому причина

В ніч проти 7 червня у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.
Станом на 02:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.
Зазначимо, що окрім загрози балістики, росіяни випустили по Україні дрони. За останню годину звуки вибухів чули щонайменше мешканці Дніпра та Тернополя.
У Києві та Київській області оголошено відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.
Нагадаємо, минулої ночі РФ завдала по Україні комбінованого удару. Ворог запустив 407 дронів і 45 ракет різних типів.
Удень стало відомо, що сили ППО знешкодили: 368 БпЛА (199 - збили, 169 - локально втрачені або придушені РЕБ), збили 4 балістичні ракети та 32 крилаті ракети.
Під обстріл РФ потрапили Київ, Луцьк, Чернігів, Кременчук і не тільки. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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