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У Києві та областях оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч проти 7 червня у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

Зазначимо, що окрім загрози балістики, росіяни випустили по Україні дрони. За останню годину звуки вибухів чули щонайменше мешканці Дніпра та Тернополя.

Оновлено 03:18

У Києві та Київській області оголошено відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.

Обстріли України Росією

Нагадаємо, минулої ночі РФ завдала по Україні комбінованого удару. Ворог запустив 407 дронів і 45 ракет різних типів.

Удень стало відомо, що сили ППО знешкодили: 368 БпЛА (199 - збили, 169 - локально втрачені або придушені РЕБ), збили 4 балістичні ракети та 32 крилаті ракети.

Під обстріл РФ потрапили Київ, Луцьк, Чернігів, Кременчук і не тільки. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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