В Киеве и областях объявили воздушную тревогу: в чем причина

В ночь на 7 июня в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.
По состоянию на 02:45 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.
Отметим, что кроме угрозы баллистики, россияне выпустили по Украине дроны. За последний час звуки взрывов слышали по меньшей мере жители Днепра и Тернополя.
Напомним, прошлой ночью РФ нанесла по Украине комбинированный удар. Враг запустил 407 дронов и 45 ракет разных типов.
Днем стало известно, что силы ПВО обезвредили: 368 БпЛА (199 - сбили, 169 - локально потеряны или подавлены РЭБ), сбили 4 баллистические ракеты и 32 крылатые ракеты.
Под обстрел РФ попали Киев, Луцк, Чернигов, Кременчуг и не только. В результате атаки есть погибшие и раненые. Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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