В Києві та області знову туман: водіїв просять бути пильними

У понеділок, 23 січня, в Києві та області в першій половині дня туман утримається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
"Видимість 200-500 метрів. І рівень небезпечності", - йдеться в повідомленні.
В КОВА попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
"Водії! Будьте уважними на дорогах та дотримуйтеся безпечної дистанції", - додали в адміністрації.
Як повідомлялось, погода в Україні сьогодні, 23 січня буде без опадів, місцями навіть до +11 градусів вдень. Але в Приазов'ї ймовірний сильний вітер, а в Карпатах - туман.
Нагадаємо, новий рік в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8 градуса, що відповідає погоді середини квітня.
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