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Без опадів, але місцями сильний вітер і туман: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Понеділок 23 січня 2023 07:00
Без опадів, але місцями сильний вітер і туман: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз на 23 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 23 січня буде без опадів, місцями навіть до +11 градусів вдень. Але в Приазов'ї ймовірний сильний вітер, а в Карпатах - туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Без опадів, а в Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, втім в Приазов'ї місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі -1 +2 градуси, вдень від 0 до +2;
  • на заході вночі +2 +4, а вдень +2 +11 градусів;
  • у східних областях вночі -2 -4 градуси, вдень від -1 до +3;
  • на півдні країни вночі 0 до +3, а вдень +1 +3 градуси;
  • у центральних областях вночі від -1 до +2 градусів, вдень 0 +2.

Без опадів, але місцями сильний вітер і туман: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно східний 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться від 0 до -2, а вдень від 0 до +2.

Нагадаємо, нещодавно синоптики оновили прогноз погоди на лютий 2023 року.

Додамо, також ми писали про те, що Київ встановив новий температурний рекорд вперше за 143 роки.

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