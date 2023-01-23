В Киеве и области снова туман: водителей просят быть бдительными

В понедельник, 23 января, в Киеве и области в первой половине дня туман удержится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
"Видимость 200-500 метров. І уровень опасности", - говорится в сообщении.
В КОВА предупреждают, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
"Водители! Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте безопасную дистанцию", - добавили в администрации.
Как сообщалось, погода в Украине сегодня, 23 января будет без осадков, местами даже до +11 градусов днем. Но в Приазовье вероятный сильный ветер, а в Карпатах - туман.
Напомним, новый год в Киеве начался с температурных рекордов. Климатическая норма превышена на 13,8 градуса, что соответствует погоде середины апреля.
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