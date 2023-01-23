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В Киеве и области снова туман: водителей просят быть бдительными

Фото: в Киеве и области снова туман (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 23 января, в Киеве и области в первой половине дня туман удержится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Видимость 200-500 метров. І уровень опасности", - говорится в сообщении.

В КОВА предупреждают, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

"Водители! Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте безопасную дистанцию", - добавили в администрации.

Как сообщалось, погода в Украине сегодня, 23 января будет без осадков, местами даже до +11 градусов днем. Но в Приазовье вероятный сильный ветер, а в Карпатах - туман.

Напомним, новый год в Киеве начался с температурных рекордов. Климатическая норма превышена на 13,8 градуса, что соответствует погоде середины апреля.

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