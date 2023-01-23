ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Києві та області знову туман: водіїв просять бути пильними

Новость на русском →
Київ, Понеділок 23 січня 2023 08:50
В Києві та області знову туман: водіїв просять бути пильними Фото: в Києві та області знову туман (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 23 січня, в Києві та області в першій половині дня туман утримається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Видимість 200-500 метрів. І рівень небезпечності", - йдеться в повідомленні.

В КОВА попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

"Водії! Будьте уважними на дорогах та дотримуйтеся безпечної дистанції", - додали в адміністрації.

Як повідомлялось, погода в Україні сьогодні, 23 січня буде без опадів, місцями навіть до +11 градусів вдень. Але в Приазов'ї ймовірний сильний вітер, а в Карпатах - туман.

Нагадаємо, новий рік в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8 градуса, що відповідає погоді середини квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Погода Погода в Києві
NEWS
ЗСУ відбили 11 атак у двох областях і знищили 3 склади окупантів, - Генштаб
ЗСУ відбили 11 атак у двох областях і знищили 3 склади окупантів, - Генштаб
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни