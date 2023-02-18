У Києві та області завтра можливі стабілізаційні відключення світла

У неділю, 19 лютого, у Києві та області можуть застосовувати стабілізаційні відключення світла у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло на Дніпропетровській області. Тоді як через ремонт мереж у Києві та області можливі відключення за графіком", - йдеться в повідомленні.
У ДТЕК також зазначили, що через мережеві обмеження в Одеській області також продовжують діяти стабілізаційні відключення.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на вихідних, 18-19 лютого, у Києві та області можуть вводити стабілізаційні відключення електроенергії у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.
Також раніше ми писали, що у вихідні енергосистема України працюватиме з резервом потужності.
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