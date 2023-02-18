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У Києві та області завтра можливі стабілізаційні відключення світла

Фото: у Києві та області завтра можливі стабілізаційні відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У неділю, 19 лютого, у Києві та області можуть застосовувати стабілізаційні відключення світла у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло на Дніпропетровській області. Тоді як через ремонт мереж у Києві та області можливі відключення за графіком", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК також зазначили, що через мережеві обмеження в Одеській області також продовжують діяти стабілізаційні відключення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на вихідних, 18-19 лютого, у Києві та області можуть вводити стабілізаційні відключення електроенергії у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Також раніше ми писали, що у вихідні енергосистема України працюватиме з резервом потужності.

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КиївКиївська областьвідключеня світлаЕлектроенергія