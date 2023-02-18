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В Киеве и области возможны стабилизационные отключения света

Фото: в Киеве и области возможны стабилизационные отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В воскресенье, 19 февраля, в Киеве и области могут применять стабилизационные отключения света в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"На следующий день "Укрэнерго" не предоставил ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Днепропетровской области. В то время как из-за ремонта сетей в Киеве и области возможны отключения по графику", - говорится в сообщении.

В ДТЭК также отметили, что из-за сетевых ограничений в Одесской области также продолжают действовать стабилизационные отключения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в выходные, 18-19 февраля, в Киеве и области могут вводить стабилизационные отключения электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ.

Также ранее мы писали, что в выходные энергосистема Украины будет работать с резервом мощности.

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