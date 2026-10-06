У Києві та області ввели графіки по світлу: кому і коли вимикатимуть 6 жовтня

У Києві та Київській області у вівторок, 6 жовтня, запровадили графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Київщина: за командою "Укренерго" застосовано графіки відключень на 6 жовтня", - йдеться у заяві.
Згідно з графіками, без електрики будуть споживачі:
Громадян попередили, що у разі змін їх поінформують у телеграм-каналі компанії.
"Київ: маємо графіки відключень на сьогодні. Cтолиця переходить до стабілізаційних відключень за графіками. Таку команду надав НЕК "Укренерго", - зазначили в ДТЕК.
Ознайомитись з графіками мешканці столиці можуть у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий". Крім того, графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.
Нагадаємо, за даними "Укренерго", 6 жовтня з 15:00 у частині регіонів України застосовуватимуть графіки відключень електроенергії. Обленерго вже почали оприлюднювати відповідні графіки.
РБК-Україна писало, що РФ готує наймасштабнішу за весь час війни атаку на українську енергетику.
Москва може завдати до 1000 ударів ракетами, дронами та авіабомбами по електростанціях, підстанціях і об'єктах водопостачання, а також спробувати зупинити три діючі атомні електростанції.