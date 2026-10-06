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В Киеве и области ввели графики по свету: кому и когда будут выключать 6 октября

13:12 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в Киеве и области ввели графики отключений света (коллаж РБК-Украина)

В Киеве и Киевской области во вторник, 6 октября, ввели графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Киевщина: по команде "Укрэнерго" применены графики отключений на 6 октября", - говорится в заявлении.

Согласно графикам, без электричества будут потребители:

  • с 15:00 до 17:30 - очереди 5.1 и 5.2;
  • с 17:00 до 20:30 - очереди 1.1 и 1.2;
  • с 20:00 до 24:00 - очереди 3.1 и 3.2.

Граждан предупредили, что в случае изменений их проинформируют в телеграмм-канале компании.

Фото: отключения света в Киевской области 6 октября (ДТЭК)
Фото: отключения света в Киевской области 6 октября (ДТЭК)

"Киев: есть графики отключений на сегодня. Столица переходит к стабилизационным отключениям по графикам. Такую команду дал НЭК "Укрэнерго", - отметили в ДТЭК.

Ознакомиться с графиками жители столицы могут в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой". Кроме того, график можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.

Напомним, по данным "Укрэнерго", 6 октября с 15:00 в части регионов Украины будут применять графики отключений электроэнергии. Облэнерго уже начали обнародовать соответствующие графики.

РБК-Украина писала, что РФ готовит самую масштабную за все время войны атаку на украинскую энергетику.

Москва может нанести до 1000 ударов ракетами, дронами и авиабомбами по электростанциям, подстанциям и объектам водоснабжения, а также попытаться остановить три действующих атомных электростанции.

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