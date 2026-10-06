В Киеве и области ввели графики по свету: кому и когда будут выключать 6 октября

В Киеве и Киевской области во вторник, 6 октября, ввели графики отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Киевщина: по команде "Укрэнерго" применены графики отключений на 6 октября", - говорится в заявлении.
Согласно графикам, без электричества будут потребители:
Граждан предупредили, что в случае изменений их проинформируют в телеграмм-канале компании.
"Киев: есть графики отключений на сегодня. Столица переходит к стабилизационным отключениям по графикам. Такую команду дал НЭК "Укрэнерго", - отметили в ДТЭК.
Ознакомиться с графиками жители столицы могут в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой". Кроме того, график можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.
Напомним, по данным "Укрэнерго", 6 октября с 15:00 в части регионов Украины будут применять графики отключений электроэнергии. Облэнерго уже начали обнародовать соответствующие графики.
РБК-Украина писала, что РФ готовит самую масштабную за все время войны атаку на украинскую энергетику.
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