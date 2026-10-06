В Киеве и области ввели графики по свету: кому и когда будут выключать 6 октября

В Киеве и Киевской области во вторник, 6 октября, ввели графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Киевщина: по команде "Укрэнерго" применены графики отключений на 6 октября", - говорится в заявлении.

Согласно графикам, без электричества будут потребители:

с 15:00 до 17:30 - очереди 5.1 и 5.2;

с 17:00 до 20:30 - очереди 1.1 и 1.2;

с 20:00 до 24:00 - очереди 3.1 и 3.2.

Граждан предупредили, что в случае изменений их проинформируют в телеграмм-канале компании.

Фото: отключения света в Киевской области 6 октября (ДТЭК)

Фото: отключения света в Киевской области 6 октября (ДТЭК)

"Киев: есть графики отключений на сегодня. Столица переходит к стабилизационным отключениям по графикам. Такую команду дал НЭК "Укрэнерго", - отметили в ДТЭК.

Ознакомиться с графиками жители столицы могут в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой". Кроме того, график можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.