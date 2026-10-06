ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве и области ввели графики по свету: кому и когда будут выключать 6 октября

13:12 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве и области ввели графики по свету: кому и когда будут выключать 6 октября Иллюстративное фото: в Киеве и области ввели графики отключений света (коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве и Киевской области во вторник, 6 октября, ввели графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Киевщина: по команде "Укрэнерго" применены графики отключений на 6 октября", - говорится в заявлении.

Согласно графикам, без электричества будут потребители:

  • с 15:00 до 17:30 - очереди 5.1 и 5.2;
  • с 17:00 до 20:30 - очереди 1.1 и 1.2;
  • с 20:00 до 24:00 - очереди 3.1 и 3.2.

Граждан предупредили, что в случае изменений их проинформируют в телеграмм-канале компании.

В Киеве и области ввели графики по свету: кому и когда будут выключать 6 октября
Фото: отключения света в Киевской области 6 октября (ДТЭК)
В Киеве и области ввели графики по свету: кому и когда будут выключать 6 октября
Фото: отключения света в Киевской области 6 октября (ДТЭК)

"Киев: есть графики отключений на сегодня. Столица переходит к стабилизационным отключениям по графикам. Такую команду дал НЭК "Укрэнерго", - отметили в ДТЭК.

Ознакомиться с графиками жители столицы могут в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой". Кроме того, график можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.

Напомним, по данным "Укрэнерго", 6 октября с 15:00 в части регионов Украины будут применять графики отключений электроэнергии. Облэнерго уже начали обнародовать соответствующие графики.

РБК-Украина писала, что РФ готовит самую масштабную за все время войны атаку на украинскую энергетику.

Москва может нанести до 1000 ударов ракетами, дронами и авиабомбами по электростанциям, подстанциям и объектам водоснабжения, а также попытаться остановить три действующих атомных электростанции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК Киев Киевская область Укрэнерго Отключения света
Новости
В Украине начали публиковать графики отключения света на 6 октября (обновлено)
В Украине начали публиковать графики отключения света на 6 октября (обновлено)
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья