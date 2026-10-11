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У Києві та області ввели екстрені відключення світла

10:05 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: у Києві та області ввели екстрені відключення світла (колаж РБК-Україна)

Вранці 11 жовтня у Києві та Київській області ввели ектрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Київ та Київська область: за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у частині регіонів України 11 жовтня запроваджують вимушені обмеження споживання електроенергії через наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергооб'єктах.

Для всіх категорій споживачів запроваджуються графіки погодинних відключень обсягом від 0.5 до 1.5 черги, які застосовуватимуться з 16:00 до 23:59.

За інформацією експертів, у разі продовження обстрілів Київ може жити як за м'яким сценарієм з обмеженнями на 4-6 годин, так і за найгіршим, який передбачає до 18 годин без світла взимку та можливі перебої з водопостачанням.

До того ж киян закликали робити запаси їжі та води на випадок аварійних ситуацій.

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КиївКиївська областьЕлектроенергіяВідключеня світла