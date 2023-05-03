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В Киеве и области взрывы, работат ПВО

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Киев, Среда 03 мая 2023 00:59
В Киеве и области взрывы, работат ПВО Фото: в Киеве и области работает ПВО и слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киев и области этой ночью, 3 мая, прозвучали звуки взрывов на фоне воздушной тревоги и работы украинских систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

"Киевская область! Работает ПВО", - говорится в заявлении.

Жителей и гостей столицы и области просят оставаться в укрытиях до отмены сигналов о воздушной угрозе.

"Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" - призывают в КОВА.

Как сообщалось ранее, 3 мая вскоре после полуночи в столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога, а также информировалось о работе систем ПВО. Предположительно, причиной стала атака вражеских дронов.

Перед этим, ночью 1 мая, во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. При этом силы ПВО ВСУ ночью уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве Киева.

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