У Києві та області сьогодні може бути "гучно": в ОВА назвали причину

У Києві та області у середу, 8 лютого, можуть чути звуки вибухів у зв'язку з ліквідацією вибухонебезпечних предметів у Вишгородському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київської ОВА.

"На Київщині можуть бути чутні звуки вибухів. Сьогодні, 8 лютого, у Вишгородському районі пройде ліквідація вибухонебезпечних предметів. Зберігаємо спокій – це планові роботи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Херсоні було чути гучні вибухи. Вони були пов'язані з ворожим обстрілом міста. Окупанти завдали удару з артилерії та мінометів.

Також ми писали, що вранці 8 лютого російські війська вкотре атакували Миколаївську область. Під обстріл потрапили Очаківська та Куцурубська громади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.