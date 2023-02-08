RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и области сегодня может быть "громко": в ОВА назвали причину

Фото: в Киеве и области сегодня может быть "громко" (t.me/dsns.telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве и области в среду, 8 февраля, могут быть слышны звуки взрывов в связи с ликвидацией взрывоопасных предметов в Вышгородском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

"В Киевской области могут быть слышны звуки взрывов. Сегодня, 8 февраля, в Вышгородском районе пройдет ликвидация взрывоопасных предметов. Сохраняем спокойствие – это плановые работы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в Херсоне были слышны громкие взрывы. Они были связаны с вражеским обстрелом города. Оккупанты нанесли удар из артиллерии и минометов.

Также мы писали, что утром 8 февраля российские войска в очередной раз атаковали Николаевскую область. Под обстрел попали Очаковская и Куцурубская общины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьвибухи