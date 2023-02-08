В Киеве и области сегодня может быть "громко": в ОВА назвали причину

В Киеве и области в среду, 8 февраля, могут быть слышны звуки взрывов в связи с ликвидацией взрывоопасных предметов в Вышгородском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

"В Киевской области могут быть слышны звуки взрывов. Сегодня, 8 февраля, в Вышгородском районе пройдет ликвидация взрывоопасных предметов. Сохраняем спокойствие – это плановые работы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в Херсоне были слышны громкие взрывы. Они были связаны с вражеским обстрелом города. Оккупанты нанесли удар из артиллерии и минометов.

Также мы писали, что утром 8 февраля российские войска в очередной раз атаковали Николаевскую область. Под обстрел попали Очаковская и Куцурубская общины.

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