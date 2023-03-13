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У Києві та області скасували стабілізаційні відключення світла

Фото: у Києві та області скасували стабілізаційні відключення світла (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та області скасували стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Стабілізаційні відключення у Києві та Київській області скасовані. Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня Росія масовано атакувала ракетами українські об'єкти енергетики, під ударом, зокрема, опинився й Київ. Так, в Голосіївському районі ракета "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. Крім того, зафіксували влучання у Святошинському районі.

Внаслідок атаки в столиці було пошкоджено енергетичний об'єкт, також стало відомо про трьох постраждалих.

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КиївКиївська областьвідключеня світлаЕлектроенергія