В Киеве и области отменили стабилизационные отключения света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Стабилизационные отключения в Киеве и Киевской области отменены. Было возобновлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта Россия массированно атаковала ракетами украинские объекты энергетики, под ударом в частности оказался и Киев. Так, в Голосеевском районе ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. Кроме того, зафиксировали попадания в Святошинском районе.

В результате атаки в столице был поврежден энергетический объект, также стало известно о трех пострадавших.

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