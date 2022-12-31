У Києві та області скасували екстрені відключення світла

У Києві та області 31 грудня ввечері скасували екстрені відключення світла, які запровадили через черговий масований обстріл росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
У компанії зазначають, що енергетики зроблять усе можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область залишалися зі світлом, якщо не буде ворожих атак.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни завдали чергового масованого удару по Україні 31 грудня.
Через атаку було прийнято рішення ввести екстрені відключення світла в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях як превентивні заходи.
Більш детально про всі наслідки обстрілу окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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