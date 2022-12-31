UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві та області скасували екстрені відключення світла

Ілюстративне фото: у Києві та області скасували екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та області 31 грудня ввечері скасували екстрені відключення світла, які запровадили через черговий масований обстріл росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

У компанії зазначають, що енергетики зроблять усе можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область залишалися зі світлом, якщо не буде ворожих атак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни завдали чергового масованого удару по Україні 31 грудня.

Через атаку було прийнято рішення ввести екстрені відключення світла в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях як превентивні заходи.

Більш детально про всі наслідки обстрілу окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиївська областьвимкнення світлаЕлектроенергія