В Киеве и области отменили экстренные отключения света

В Киеве и области 31 декабря вечером отменили экстренные отключения света, которые ввели из-за очередного массированного обстрела россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
В компании отмечают, что энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год столица и Киевская область оставались со светом, если не будет вражеских атак.
Напомним, ранее стало известно, что россияне нанесли очередной массированный удар по Украине 31 декабря.
Из-за атаки было принято решение ввести экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях в качестве превентивных мер.
Более детально о всех последствиях обстрела оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.
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