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У Києві та області прогнозуються похолодання: і вдень, і вночі переважатиме мороз

Фото: у Києві та області прогнозуються похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У наступні декілька днів у Києві та Київській області очікується зниження температури. Відтепер як у нічні, так і в денні години переважатиме мороз, але не дуже сильний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають, що часом може бути невеликий сніг. До того ж, на дорогах можлива ожеледиця.

При цьому вже наступного тижня очікується поступове припинення опадів.

Нагадаємо, синоптики вже дали прогноз на завтра. У деяких регіонах попереджають про хуртовину та пориви вітру.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що Київ встановив новий кліматичний рекорд у січні.

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