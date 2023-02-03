У Києві та області прогнозуються похолодання: і вдень, і вночі переважатиме мороз

Синоптики попереджають, що часом може бути невеликий сніг. До того ж, на дорогах можлива ожеледиця.

При цьому вже наступного тижня очікується поступове припинення опадів.

Нагадаємо, синоптики вже дали прогноз на завтра. У деяких регіонах попереджають про хуртовину та пориви вітру.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що Київ встановив новий кліматичний рекорд у січні.

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