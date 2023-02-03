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В Киеве и области прогнозируется похолодание: и днем, и ночью будет преобладать мороз

Фото: в Киеве и области прогнозируются похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В следующие несколько дней в Киеве и Киевской области ожидается понижение температуры. Теперь как в ночные, так и в дневные часы будет преобладать мороз, но не очень сильный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что временами может быть небольшой снег. К тому же, на дорогах возможна гололедица.

При этом уже на следующей неделе ожидается постепенное прекращение осадков.

Напомним, синоптики уже дали прогноз на завтра. В некоторых регионах предупреждают о метели и порывах ветра.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что Киев установил новый климатический рекорд в январе.

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Погода в КиевеГидрометцентр