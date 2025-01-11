В Киеве и области работает ПВО: Россия атакует регион дронами
В ночь на 11 января в Киевской области и непосредственно в Киеве слышна работа ПВО. Украинские защитники сбивают ударные БпЛА россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 01:21.
В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности. В частности, оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Через несколько минут новоназначенный глава КГВА Тимур Ткаченко проинформировал, что ПВО работает уже по вражеским целям в Киеве.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:34 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, прошлой ночью Россия запустила по Украине 72 БпЛА, среди которых были как "Шахеды" так и дроны-имитаторы. По состоянию на 9:00, 10 января, силы ПВО уничтожили 33 из них.
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