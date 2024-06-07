У Києві та області попереджають про негоду завтра

Завтра, 8 червня, у Києві та Київській області попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Можлива гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та місті Київ. 8 червня гроза. І рівень небезпечності, жовтий", - додає Укргідрометцентр.
У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та гроза. Швидкість вітру досягатиме 10/с.
У Київській області вночі температура коливатиметься від +13 до +18, а вдень - від +22 до +27. У Києві, своєю чергою, вночі - від +16 до +18, а вдень близько +25.
Також варто додати й те, що негода завтра очікується по усій території України окрім крайнього сходу та Криму. Вдень в центральних та більшості південних областях в окремих районах град та шквали до 20 м/c.
Фото: попередження про негоду 8 червня (facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, що синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 8 червня.
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