У Києві та області попереджають про негоду завтра

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та місті Київ. 8 червня гроза. І рівень небезпечності, жовтий", - додає Укргідрометцентр.

Яка очікується погода у Києві та Київській області

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та гроза. Швидкість вітру досягатиме 10/с.

У Київській області вночі температура коливатиметься від +13 до +18, а вдень - від +22 до +27. У Києві, своєю чергою, вночі - від +16 до +18, а вдень близько +25.

Негода не лише у Київській області

Також варто додати й те, що негода завтра очікується по усій території України окрім крайнього сходу та Криму. Вдень в центральних та більшості південних областях в окремих районах град та шквали до 20 м/c.

Фото: попередження про негоду 8 червня (facebook.com/UkrHMC)