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В Киеве и области предупреждают о непогоде завтра

Фото: в Киеве и области предупреждают о непогоде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 8 июня, в Киеве и Киевской области предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Возможны грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и городе Киев. 8 июня гроза. И уровень опасности, желтый", - добавляет Укргидрометцентр. 

Какая ожидается погода в Киеве и Киевской области 

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и гроза. Скорость ветра будет достигать 10/с. 

В Киевской области ночью температура будет колебаться от +13 до +18, а днем - от +22 до +27. В Киеве, в свою очередь, ночью - от +16 до +18, а днем около +25. 

Непогода не только в Киевской области 

Также стоит добавить и то, что непогода завтра ожидается по всей территории Украины кроме крайнего востока и Крыма. Днем в центральных и большинстве южных областях в отдельных районах град и шквалы до 20 м/c. 

Фото: предупреждение о непогоде 8 июня (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, РБК-Украина также писало и о том, что синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на 8 июня.

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КиевКиевская область