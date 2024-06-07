В Киеве и области предупреждают о непогоде завтра

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и городе Киев. 8 июня гроза. И уровень опасности, желтый", - добавляет Укргидрометцентр.

Какая ожидается погода в Киеве и Киевской области

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и гроза. Скорость ветра будет достигать 10/с.

В Киевской области ночью температура будет колебаться от +13 до +18, а днем - от +22 до +27. В Киеве, в свою очередь, ночью - от +16 до +18, а днем около +25.

Непогода не только в Киевской области

Также стоит добавить и то, что непогода завтра ожидается по всей территории Украины кроме крайнего востока и Крыма. Днем в центральных и большинстве южных областях в отдельных районах град и шквалы до 20 м/c.

Фото: предупреждение о непогоде 8 июня (facebook.com/UkrHMC)