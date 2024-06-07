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Опадів не буде лише в декількох регіонах. Синоптик розповіла про погоду на завтра

Україна, П'ятниця 07 червня 2024 13:04
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Опадів не буде лише в декількох регіонах. Синоптик розповіла про погоду на завтра Фото: якою буде погода в Україні 8 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 8 червня, дощі в Україні пройдуть повсюдно, окрім сходу. Незважаючи на свіжу нічну температуру, вдень максимально буде до +32 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Telegram.

"8 червня в Україні буде тепло чи спекотно. Протягом дня очікується +27...+32 градуси, на заході та півночі +23...+28 градусів", - розповіла вона, додавши, що вночі передбачаються зовсім "свіжі" градуси - +12....+19 градусів.

8 червня короткочасні грозові дощі пройдуть в Україні практично повсюди, окрім східних областей.

"У Києві в суботу беріть точно парасолю, у дощу та грози - висока ймовірність, не забувайте, якщо їдете на природу - засоби проти комарів, температура повітря досягне +26 градусів", - попередила Діденко.

Погода влітку 2024

Літо в Україні тільки почалося, проте деякі країни вже щонайменше кілька місяців потерпають від аномальної спеки.

Де-не-де фіксують навіть смерті - на тлі задухи та високої температури повітря. Від таких погодних умов страждають не лише люди, а й тварини.

Докладніше про те, в яких країнах спостерігається рекордна спека - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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