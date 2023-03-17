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У Києві та області подекуди можуть вимикати світло

Фото: у Києві та області подекуди можуть вимикати світло (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві та Київській області частково застосовують стабілізаційні відключення електроенергії через пошкодження мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

У Києві в частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення світла згідно стабілізаційних графіків.

Стабілізаційні графіки також були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області.

Світло можуть вимикати, адже через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх жителів цих районів.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" зазначили, що в Україні не планують вимикати світло найближчим часом, якщо не буде нових обстрілів росіян та пошкоджень енергооб’єктів.

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КиївЕлектроенергіявідключеня світлаДТЕК