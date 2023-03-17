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В Киеве и области местами могут выключать свет

Фото: в Киеве и области кое-где могут выключать свет (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве и Киевской области частично применяют стабилизационные отключения электроэнергии из-за повреждений сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

В Киеве в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов происходят отключения света согласно стабилизационным графикам.

Стабилизационные графики также были применены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.

Свет могут отключать, ведь из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

Напомним, в "Энергоатоме" отметили, что в Украине не планируют выключать свет в ближайшее время, если не будет новых обстрелов россиян и повреждений энергообъектов.

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КиевЭлектроэнергиявідключеня світлаДТЭК