У Києві та області оголосили штормове попередження

Завтра, 13 грудня у Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями, вночі можливий невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на КМДА та Укргідрометцентр.
13 грудня на території Київщини та у столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, але вдень опадів не передбачається.
Фото: Укргідрометцентр
Вітер:
Стан доріг:
У ніч на 13 грудня та вранці по Києву та області очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.
Встановлено І рівень небезпечності (жовтий)
Нагадаємо, що сьогодні, 12 грудня синоптики попереджають про слизькі дороги, які можуть призвести до ускладнення руху та збільшення кількості аварій. Водіям та пішоходам рекомендується дотримуватися підвищеної обережності.