У Києві та області оголосили штормове попередження

Прогноз погоди на 13 грудня: Київщина та Київ

13 грудня на території Київщини та у столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, але вдень опадів не передбачається.

Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

У Київській області: вночі -3…-8°C , вдень -1…-6°C.

вночі , вдень У Києві: вночі -5…-7°C, вдень -2…-4°C.

Вітер:

Північно-західний, 7-12 м/с. Вночі та вранці пориви можуть сягати 15-20 м/с.

Стан доріг:

На дорогах місцями спостерігатиметься ожеледиця.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У ніч на 13 грудня та вранці по Києву та області очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Встановлено І рівень небезпечності (жовтий)

Правила безпеки під час сильного вітру: