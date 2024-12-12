В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Завтра, 13 декабря в Киеве и области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью возможен небольшой снег, а на дорогах гололедица. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Укргидрометцентр.
13 декабря на территории Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, но днем осадков не предвидится.
Фото: Укргидрометцентр
В ночь на 13 декабря и утром в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.
Установлен I уровень опасности (желтый).
Напомним, что сегодня, 12 декабря синоптики предупреждают о скользких дорогах, которые могут привести к затруднению движения и увеличению числа аварий. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.