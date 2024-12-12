В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Прогноз погоды на 13 декабря: Киевская область и Киев

13 декабря на территории Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, но днем осадков не предвидится.

Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

В Киевской области: ночью -3…-8°C, днем -1…-6°C.

ночью днем В Киеве: ночью -5…-7°C, днем -2…-4°C.

Ветер:

Северо-западный, 7-12 м/с. Ночью и утром порывы могут достигать 15-20 м/с.

Состояние дорог:

На дорогах местами ожидается гололедица.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В ночь на 13 декабря и утром в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Установлен I уровень опасности (желтый).

Правила безопасности во время сильного ветра: