Ожеледь та жовтий рівень небезпеки: українців попередили про небезпеку на дорогах
Синоптики попереджають про слизькі дороги, які можуть призвести до ускладнення руху та збільшення кількості аварій. Водіям та пішоходам рекомендується дотримуватися підвищеної обережності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДСНС України та Укргідрометцентр.
У Києві та більшій частині України оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю
12 грудня в Києві та на більшій частині території України, окрім півдня та південного сходу, синоптики прогнозують ожеледицю. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки (жовтий).
Фото: Укргідрометцентр
Слизькі дороги та тротуари можуть стати причиною порушення руху транспорту та збільшення ризику аварій.
Погода у Києві 12 грудня
За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні на Київщині буде хмарно, вдень без опадів.
На дорогах очікується ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, у Києві протягом доби -1°...-3°.
Правила поведінки під час ожеледиці
Для водіїв:
- Дотримуйтеся безпечної дистанції до транспортних засобів попереду.
- Зменшуйте швидкість руху, особливо в місцях із підвищеною небезпекою (перехрестя, пішохідні переходи).
- Використовуйте зимові шини, щоб забезпечити краще зчеплення з дорогою.
- Уникайте різких маневрів та екстреного гальмування.
Для пішоходів:
- Обирайте зручне взуття з неслизькою підошвою.
- Переходьте вулицю лише у встановлених місцях, уважно оцінюючи ситуацію.
- Будьте обережними, пересуваючись тротуарами або біля проїжджої частини, адже можливі падіння.
- Уникайте поспіху, щоб знизити ризик травмування.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 13 грудня, опади з території України підуть. При цьому в усіх областях значно похолодає. Невеликі, але "мінуси" варто чекати в більшості регіонів, як вдень, так і вночі. Створюватиметься відчуття, що потепління і не було.