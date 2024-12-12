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Ожеледь та жовтий рівень небезпеки: українців попередили про небезпеку на дорогах

Україна, Четвер 12 грудня 2024 11:03
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Ожеледь та жовтий рівень небезпеки: українців попередили про небезпеку на дорогах Фото: ожеледь у Києві та Україні (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Синоптики попереджають про слизькі дороги, які можуть призвести до ускладнення руху та збільшення кількості аварій. Водіям та пішоходам рекомендується дотримуватися підвищеної обережності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДСНС України та Укргідрометцентр.

У Києві та більшій частині України оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю

12 грудня в Києві та на більшій частині території України, окрім півдня та південного сходу, синоптики прогнозують ожеледицю. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Ожеледь та жовтий рівень небезпеки: українців попередили про небезпеку на дорогах

Фото: Укргідрометцентр

Слизькі дороги та тротуари можуть стати причиною порушення руху транспорту та збільшення ризику аварій.

Погода у Києві 12 грудня

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні на Київщині буде хмарно, вдень без опадів.

На дорогах очікується ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, у Києві протягом доби -1°...-3°.

Правила поведінки під час ожеледиці

Для водіїв:

  • Дотримуйтеся безпечної дистанції до транспортних засобів попереду.
  • Зменшуйте швидкість руху, особливо в місцях із підвищеною небезпекою (перехрестя, пішохідні переходи).
  • Використовуйте зимові шини, щоб забезпечити краще зчеплення з дорогою.
  • Уникайте різких маневрів та екстреного гальмування.

Для пішоходів:

  • Обирайте зручне взуття з неслизькою підошвою.
  • Переходьте вулицю лише у встановлених місцях, уважно оцінюючи ситуацію.
  • Будьте обережними, пересуваючись тротуарами або біля проїжджої частини, адже можливі падіння.
  • Уникайте поспіху, щоб знизити ризик травмування.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 13 грудня, опади з території України підуть. При цьому в усіх областях значно похолодає. Невеликі, але "мінуси" варто чекати в більшості регіонів, як вдень, так і вночі. Створюватиметься відчуття, що потепління і не було.

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