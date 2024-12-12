У Києві та області оголосили штормове попередження

Завтра, 13 грудня у Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями, вночі можливий невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на КМДА та Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 13 грудня: Київщина та Київ 13 грудня на території Київщини та у столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, але вдень опадів не передбачається. Фото: Укргідрометцентр Температура повітря: У Київській області: вночі -3…-8°C , вдень -1…-6°C.

вночі , вдень У Києві: вночі -5…-7°C, вдень -2…-4°C. Вітер: Північно-західний, 7-12 м/с. Вночі та вранці пориви можуть сягати 15-20 м/с. Стан доріг: На дорогах місцями спостерігатиметься ожеледиця. Попередження про небезпечні метеорологічні явища У ніч на 13 грудня та вранці по Києву та області очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с. Встановлено І рівень небезпечності (жовтий) Правила безпеки під час сильного вітру: Дотримуйтеся правил дорожнього руху та звертайте увагу на стан доріг.

Уникайте перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій та інших потенційно небезпечних об’єктів під час сильного вітру.

Водіям слід бути особливо уважними через ожеледицю.

Щільно зачиняйте вікна у квартирах та будинках, щоб уникнути протягів та пошкоджень.

Приберіть з балконів і лоджій усі предмети, які можуть бути зірвані вітром і випасти назовні.