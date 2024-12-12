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В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Украина, Четверг 12 декабря 2024 15:03
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В Киеве и области объявили штормовое предупреждение Фото: облачная погода, морозы и опасный ветер (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра, 13 декабря в Киеве и области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью возможен небольшой снег, а на дорогах гололедица. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 13 декабря: Киевская область и Киев

13 декабря на территории Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, но днем осадков не предвидится.

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • В Киевской области: ночью -3…-8°C, днем -1…-6°C.
  • В Киеве: ночью -5…-7°C, днем -2…-4°C.

Ветер:

  • Северо-западный, 7-12 м/с. Ночью и утром порывы могут достигать 15-20 м/с.

Состояние дорог:

  • На дорогах местами ожидается гололедица.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В ночь на 13 декабря и утром в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Установлен I уровень опасности (желтый).

Правила безопасности во время сильного ветра:

  • Соблюдайте правила дорожного движения и обращайте внимание на состояние дорог.
  • Избегайте нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими потенциально опасными объектами во время сильного ветра.
  • Водителям следует быть особенно внимательными из-за гололедиц.
  • Плотно закрывайте окна в квартирах и домах, чтобы избежать сквозняков и повреждений.
  • Уберите с балконов и лоджий все предметы, которые могут быть сорваны ветром и выпасть наружу.

Напомним, что сегодня, 12 декабря синоптики предупреждают о скользких дорогах, которые могут привести к затруднению движения и увеличению числа аварий. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

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