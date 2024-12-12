В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
Завтра, 13 декабря в Киеве и области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью возможен небольшой снег, а на дорогах гололедица. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на 13 декабря: Киевская область и Киев
13 декабря на территории Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, но днем осадков не предвидится.
Фото: Укргидрометцентр
Температура воздуха:
- В Киевской области: ночью -3…-8°C, днем -1…-6°C.
- В Киеве: ночью -5…-7°C, днем -2…-4°C.
Ветер:
- Северо-западный, 7-12 м/с. Ночью и утром порывы могут достигать 15-20 м/с.
Состояние дорог:
-
На дорогах местами ожидается гололедица.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В ночь на 13 декабря и утром в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.
Установлен I уровень опасности (желтый).
Правила безопасности во время сильного ветра:
- Соблюдайте правила дорожного движения и обращайте внимание на состояние дорог.
- Избегайте нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими потенциально опасными объектами во время сильного ветра.
- Водителям следует быть особенно внимательными из-за гололедиц.
- Плотно закрывайте окна в квартирах и домах, чтобы избежать сквозняков и повреждений.
- Уберите с балконов и лоджий все предметы, которые могут быть сорваны ветром и выпасть наружу.
Напомним, что сегодня, 12 декабря синоптики предупреждают о скользких дорогах, которые могут привести к затруднению движения и увеличению числа аварий. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.