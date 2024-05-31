У Києві та області оголосили штормове попередження найближчим часом: як погіршиться погода

Прогноз погоди на червень

Як повідомляли синоптики, червень розпочнеться в Україні спекою. Місцями температура повітря сягатиме до 31 градусу тепла.

Днями стало відомо, що цьогорічне літо буде ще спекотнішим за попередні. У липні та першій половині серпня очікуються найвищі температури повітря.

Також ми розповідали про те, де в Європі буде найспекотніше найближчими місяцями.

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