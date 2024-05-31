В Киеве и области объявили штормовое предупреждение в ближайшее время: как ухудшится погода

Прогноз погоды на июнь

Как сообщали синоптики, июнь начнется в Украине жарой. Местами температура воздуха будет достигать 31 градуса тепла.

На днях стало известно, что нынешнее лето будет еще жарче предыдущих. В июле и первой половине августа ожидаются самые высокие температуры воздуха.

Также мы рассказывали о том, где в Европе будет самое жаркое в ближайшие месяцы.

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