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Спекотний початок літа: якою буде погода в Україні у перші вихідні червня

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 13:36
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Спекотний початок літа: якою буде погода в Україні у перші вихідні червня Фото: погода в Україні 1 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Червень розпочнеться в Україні спекою. Подекуди температура повітря сягатиме до 31 градусу тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Як зазначає синоптик, у більшості областей протягом дня стовпчики термометра триматимуться на позначках у +25+29 градусів. Температура повітря у східних областях становитиме завтра +26+31 градус. У західних областях очікується +22+25 градусів.

Вітер з південного заходу буде помірним. Водночас у західних областях можливі сильніші пориви, до 15 метрів за секунду.

Короткочасні дощі з грозами очікуються 1-го червня в західних областях, на півночі України, на Вінниччині та місцями на Черкащині.

"Цю дощову грозову нестійкість атмосфери забезпечить завтра активна циклонічна система над Центральною Європою на ім'я Radha", - пояснює Діденко.

На решті території України переважатиме суха сонячна погода.

Погода у Києві

У Києві у перший день літа очікується спекотна погода до +29 градусів з імовірними короткочасними дощами.

Загальний прогноз на початок червня

На початку літа дефіцит вологи і, відповідно, висока пожежна небезпека, спостерігатимуться на півдні та сході України, а також суха погода охопить значну частину центральних областей, окрім Вінницької області.

Найбільша ймовірність періодичних дощів на заході та півночі України.

Прогноз погоди на червень

Як повідомляли синоптики, цьогорічне літо буде ще спекотнішим за попередні. У липні та першій половині серпня очікуються найвищі температури повітря.

Також нещодавно ми розповідали про те, де в Європі буде найспекотніше найближчими місяцями.

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