У Києві та області оголосили повітряну тривогу

Сигнал повітряної тривоги було оголошено об 15:39. Причина, через яку її оголошено - наразі не відома. Однак громадян просять зберігати спокій та пройти в укриття.

Нагадаємо, в Україні зранку 20 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі зафіксували зліт російського винищувача.

Оновлення о 15:55.

В Києві було відмінено тривогу.

О 16:00 повітряну тривогу було також відмінено в Київській області.