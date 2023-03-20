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У Києві та області оголосили повітряну тривогу

Фото: у Києві та області оголосили повітряну тривогу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вдень 20 березня в Києві та області було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Сигнал повітряної тривоги було оголошено об 15:39. Причина, через яку її оголошено - наразі не відома. Однак громадян просять зберігати спокій та пройти в укриття.

Нагадаємо, в Україні зранку 20 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі зафіксували зліт російського винищувача.

Оновлення о 15:55.

В Києві було відмінено тривогу.

О 16:00 повітряну тривогу було також відмінено в Київській області.

Нагадаємо, Росія в ніч на 18 березня атакувала Україну дронами-камікадзе.

Крім того, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попередила, що Росія може завдати точкових ударів по Україні.

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