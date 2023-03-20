В Киеве и области объявили воздушную тревогу

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в 15.39. Причина, по которой она объявлена - пока не известна. Однако граждан просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие.

Напомним, в Украине утром 20 марта была объявлена масштабная воздушная тревога. Между тем, в Беларуси зафиксировали взлет российского истребителя.

Обновление в 15:55.

В Киеве была отменена тревога.

В 16:00 воздушная тревога была также отменена в Киевской области.