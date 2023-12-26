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У Києві та області оголошено повітряну тривогу

Київ, Вівторок 26 грудня 2023 05:29
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У Києві та області оголошено повітряну тривогу Фото: в українській столиці оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Повідомляється про ракетну небезпеку.

Також тривогу оголосили у Чернігівській області.

У Києві та області оголошено повітряну тривогуМапа: https://alerts.in.ua/

Відбої тривог

О 5:35 - повідомили про відбій тривоги для Києва, а о 5:38 - для Київської та Чернігівської областей.

Вибухи у Криму

В ніч на 26 грудня у порту Феодосії пролунали потужні вибухи, російські ЗМІ заявили про роботу сил протиповітряної оборони. Телеграм-канал Кримський вітер повідомив, що був атакований корабель, який привіз з Ірану "Шахеди".

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".

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