У Києві та області оголошено повітряну тривогу
У Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.
Повідомляється про ракетну небезпеку.
Також тривогу оголосили у Чернігівській області.
Мапа: https://alerts.in.ua/
Відбої тривог
О 5:35 - повідомили про відбій тривоги для Києва, а о 5:38 - для Київської та Чернігівської областей.
Вибухи у Криму
В ніч на 26 грудня у порту Феодосії пролунали потужні вибухи, російські ЗМІ заявили про роботу сил протиповітряної оборони. Телеграм-канал Кримський вітер повідомив, що був атакований корабель, який привіз з Ірану "Шахеди".
Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.