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У Києві та області на один день обмежать рух транспорту

21:45 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
У Києві та області на один день обмежать рух транспорту Фото: У Києві та області частково перекриють дорожній рух (Getty Images)
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Післязавтра рух на дорогах у Києві та області буде частково обмежений. Тому є поважна причина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Управління державної охорони України у Facebook.

Обмежений рух у Києві та області

У відомстві звернулися до жителів та гостей міста Києва.

"4 жовтня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху", - йдеться у дописі.

Всіх просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

Зазначимо, що главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві наприкінці липня частково обмежать рух транспорту на двох важливих ділянках.

Крім того, 23 липня у центрі Києва діяли тимчасові обмеження дорожнього руху. Зміни пов'язані із проведенням заходів за участю іноземних делегацій.

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