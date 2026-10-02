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Главная » Жизнь » Общество

В Киеве и области на один день ограничат движение транспорта

21:45 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Бджола
В Киеве и области на один день ограничат движение транспорта Фото: В Киеве и области частично перекроют дорожное движение (Getty Images)
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Послезавтра движение на дорогах в Киеве и области будет частично ограничено. Тому есть уважительная причина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Управления государственной охраны Украины в Facebook.

Ограниченное движение в Киеве и области

В ведомстве обратились к жителям и гостям Киева.

"4 октября в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения", - говорится в сообщении.

Всех просят учесть указанную информацию при перемещении.

Главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в конце июля частично ограничат движение транспорта на двух важных участках.

Кроме того, 23 июля в центре Киева действовали временные ограничения на дорожное движение. Изменения связаны с проведением мероприятий с участием иностранных делегаций.

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