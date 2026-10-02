В Киеве и области на один день ограничат движение транспорта
Послезавтра движение на дорогах в Киеве и области будет частично ограничено. Тому есть уважительная причина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Управления государственной охраны Украины в Facebook.
Ограниченное движение в Киеве и области
В ведомстве обратились к жителям и гостям Киева.
"4 октября в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения", - говорится в сообщении.
Всех просят учесть указанную информацию при перемещении.
Главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в конце июля частично ограничат движение транспорта на двух важных участках.
Кроме того, 23 июля в центре Киева действовали временные ограничения на дорожное движение. Изменения связаны с проведением мероприятий с участием иностранных делегаций.