В Киеве и области на один день ограничат движение транспорта

Послезавтра движение на дорогах в Киеве и области будет частично ограничено. Тому есть уважительная причина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Управления государственной охраны Украины в Facebook.

Ограниченное движение в Киеве и области

В ведомстве обратились к жителям и гостям Киева.

"4 октября в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения", - говорится в сообщении.

Всех просят учесть указанную информацию при перемещении.

Главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.