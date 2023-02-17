У Києві та області можливі звуки вибухів
У п'ятницю, 17 лютого, у Києві та області можливі звуки вибухів. У Вишгородському районі знищуватимуть боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
"В Київській області проводять ліквідацію раніше виявлених вибухонебезпечних предметів. У Вишгородському районі сьогодні, 17 лютого, пройде знищення", - йдеться в повідомленні.
Мешканців Києва та області попереджають, що в регіоні може бути гучно.
"Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", - додали в КОВА.
Як повідомлялось, жителів Івано-Франківської області попередили про можливі звуки вибухів 17 лютого. Вони пов'язані з навчаннями військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.