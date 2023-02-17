Фото: в Киеве и области возможны звуки взрывов (GettyImages)

В пятницу, 17 февраля, в Киеве и области возможны звуки взрывов. В Вышгородском районе будут уничтожать боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"В Киевской области проводят ликвидацию ранее обнаруженных взрывоопасных предметов. В Вышгородском районе сегодня, 17 февраля, пройдет уничтожение", - говорится в сообщении. Жителей Киева и области предупреждают, что в регионе может быть громко. "Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - добавили в КОВА. Как сообщалось, жителей Ивано-Франковской области предупредили о возможных звуках взрывов 17 февраля. Они связаны с учениями военных.