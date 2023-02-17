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В Киеве и области возможны звуки взрывов

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Киев, Пятница 17 февраля 2023 15:04
В Киеве и области возможны звуки взрывов Фото: в Киеве и области возможны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 17 февраля, в Киеве и области возможны звуки взрывов. В Вышгородском районе будут уничтожать боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"В Киевской области проводят ликвидацию ранее обнаруженных взрывоопасных предметов. В Вышгородском районе сегодня, 17 февраля, пройдет уничтожение", - говорится в сообщении.

Жителей Киева и области предупреждают, что в регионе может быть громко.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - добавили в КОВА.

Как сообщалось, жителей Ивано-Франковской области предупредили о возможных звуках взрывов 17 февраля. Они связаны с учениями военных.

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