В Киеве и области возможны звуки взрывов
В пятницу, 17 февраля, в Киеве и области возможны звуки взрывов. В Вышгородском районе будут уничтожать боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
"В Киевской области проводят ликвидацию ранее обнаруженных взрывоопасных предметов. В Вышгородском районе сегодня, 17 февраля, пройдет уничтожение", - говорится в сообщении.
Жителей Киева и области предупреждают, что в регионе может быть громко.
"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - добавили в КОВА.
Как сообщалось, жителей Ивано-Франковской области предупредили о возможных звуках взрывов 17 февраля. Они связаны с учениями военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.