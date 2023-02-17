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В Івано-Франківській області сьогодні можуть лунати вибухи: у чому причина

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Івано-Франківськ, П'ятниця 17 лютого 2023 08:34
В Івано-Франківській області сьогодні можуть лунати вибухи: у чому причина Фото: в Івано-Франківській області сьогодні пороведуть військові навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Івано-Франківської області попередили про можливі звуки вибухів. Вони пов'язані з навчаннями військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.

Вона попередила, що на Прикарпатті сьогодні, 17 лютого, проведуть військові навчання.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - зазначила вона.

Нагадаємо, військові попередили, що в Одесі можуть періодично чути звуки вибухів чи стрілянини, оскільки у місті проводять тренування для українських захисників.

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Івано-Франківська область вибухи
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