У Києві та області лунатимуть вибухи: з чим це пов'язано

Повідомляється, що у п'ятницю біля одного з населених пунктів Бучанського району відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів.

При цьому мешканців просять зберігати спокій, якщо вони почують вибухи, адже це планові роботи.

Нагадаємо, 25 січня вибухонебезпечні предмети ліквідовували у Вишгородському районі.

Окрім того, військові зазначали, що в Україні може побільшати повітряних тривог через авіаційні навчання у Білорусі.

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