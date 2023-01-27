В Киеве и области будут раздаваться взрывы: с чем это связано

Сегодня, 27 января, жители столицы и Киевской области могут слышны звуки взрывов, связанных с ликвидацией взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА .

Сообщается, что в пятницу возле одного из населенных пунктов Бучанского района будет происходить ликвидация взрывоопасных предметов.

При этом жителей просят сохранять спокойствие, если они услышат взрывы, ведь это плановые работы.

Напомним, 25 января взрывоопасные предметы ликвидировали в Вышгородском районе.

Кроме того, военные отмечали, что в Украине может стать больше воздушных тревог из-за авиационных учений в Беларуси.

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